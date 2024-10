Az őszi szünet iskolásként várva várt néhány nap, tavaszi és téli társával együtt, nem is beszélve a nyári vakációról. A szülők és nagyszülők azonban már nem örülnek ennyire felhőtlenül annak, hogy a gyerek nem megy iskolába. Hiszen kevés a szabadság, s az is elment a nyaralásra, ha sikerült. Manapság ráadásul nemhogy a szülők, de még a nagyszülők is dolgoznak, bajosan megoldható a gyerekek elhelyezése, biztonságban tudása. Pár évtizede megszokott volt, hogy felfedező gyerekcsapatok barangolnak a falvakban, kulcsos gyerekek játszanak a városi parkokban. Nem tudni, ma hány szülő bízná nyugodt lélekkel az utcára a gyerekekét, pont a abban a fogékony korban. Hiszen a tizenévesek talán már tudnak magukra vigyázni, ámbár otthon bizonyosan a számítógép lesz a kamaszok villanypásztora.

Őszi szünet mókás játékokkal is telhet, ha ráér a felnőtt

Fotó: Arany Horváth Zsuzsa

A tíz alatti korosztályt még rá lehet venni néhány fejlesztő játékra, ami szórakoztató és okosító is egyben. A tereptárgyak közötti ügyességi feladatok közül azok a legizgalmasabbak, amelyek más funkciójú használati tárgyakat engednek használni.

Őszi szünet a természetben

A hétvége szerencsére a rendelkezésünkre állhat. A fantasztikus október kicsábít a szabadba, a természetbe, az erdőbe, rétekre, vízpartokra. Ahol ezer színben pompáznak a fák, levelüket érdemes gyűjteni, hazavinni. Persze, a különböző termések is rögtönzött kézműves foglalkozás alapanyagai lehetnek. Odahaza csak a fantázia szab határt annak, hogy mi is készüljön előlük.

Mi ezúttal úgy döntöttünk, hogy a nyolcéves levelekből rovarokat varázsol. A kisimított faleveleket színes lapokra ragasztottuk, majd, miután megszáradtak, vastag fekete filcet ragadott az ifjú botanikus. Az eredmény a fotón látható.