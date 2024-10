A keszthelyi sétálóutca központjában álló Pethő-ház mediterrán hangulatot áraszt, barokk stílusú homlokzatát szőlőlevelek futják be, ami már messziről magához vonzza a tekintetet. Az épület nemcsak esztétikai értéke miatt különleges, hanem történelmi jelentősége miatt is: a 15. században épült, később pedig a Festetics-család birtokolta, Keszthely egyik legfontosabb műemléke. Az épülethez kapcsolódik a híres keszthelyi órásbolt története, amely a 19. század végéig nyúlik vissza.

Nagy Zsuzsanna és Nagy Tamás a legendás órásbolt jelenlegi tulajdonosai

Fotó: Mészáros Annarózsa

Az órásbolt, ahol megállt az idő

1894-ben Winkler Vilmos órás és ékszerész nyitotta meg itt műhelyét, aki az üzlet mögötti szerény lakrészben élt. Ebben az időben 6-8 órás volt a városban, az egyik leghíresebb volt Lőwy Pál órásműhelye (ami történetesen a Zalai Hírlap fiókszerkesztőségének ad most helyet), ahol segéd volt Ádám Jenő. Ő 1912-ben vette át a boltot, továbbvitte az órás és ékszerész hagyományokat, sőt, optikus mesterként is tevékenykedett. A keszthelyi anekdoták szerint az üzlet cégtáblája – „Winkler Vilmos utóda Ádám Jenő” – is megihlette a helyieket, akik gyakran mondogatták tréfásan: „Ki volt az első ember? Winkler, mert Ádám csak az utód.”

Az üzlet, ahol megállt az idő

Fotó: Mészáros Annarózsa

Az üzlet portálja és berendezése az 1910-es évekből származik, a boltban ma is megtalálható az eredeti, több mint 3 méter hosszú Wertheim kassza és egy arany mérleg. Az ékszerészmester halála után felesége tartotta fenn az üzletet segédekkel, majd 1970-ben az órásmesterség jogát az egyik segéd, Nagy Aladárné Unger Vera vette át.

- Édesanyánk kitűnő tanuló volt, az Eötvös Loránd Tudományegyetemre jelentkezett felvételre, de az “egyéb” származása miatt nem vették fel. A nagyapánk, aki vendéglős volt, finomabb szakmát szeretett volna a lányának, mint az övé. Édesanyánk kapható lett volna arra, hogy ötvös vagy ékszerész legyen, de értelemszerűen ez 1957-ben nem jöhetett össze, hiszen privát ember nem foglalkozhatott arannyal, így az a lehetőség maradt, hogy itt a segédektől édesanyám az órás szakmát tudta megtanulni - idézi meg édesanyja alakját Nagy Zsuzsanna órásmester.