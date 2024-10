A műanyag csomagolásokkal sok káros anyag kerül a szervezetbe. A Tudatos Vásárlók Egyesülete egy korábbi cikkében azt írta: egy svájci vizsgálat 2022-ben arra az eredményre jutott, hogy az élelmiszerekkel érintkező anyagok 388 veszélyes, vagy kockázatos vegyi anyagot tartalmazhatnak. Ezek döntő többsége bizonyítottan rákkeltő, mutagén (képes megváltoztatni a szervezet génállományát), vagy veszélyt jelent a szaporodási képességekre, az immunrendszerre, a hormonrendszerre.

Fotó: shutterstock

Amit érdemes kerülni: a BPA

Az egyik ilyen veszélyes anyag a BPA, a biszfenolok egyik típusa (biszfenol-A). A biszfenolok legutóbb azért kerültek a hírekbe, mert műszálas fehérneműkben is kimutatták az elsősorban hormonrendszerre veszélyes anyagot. A legtöbb BPA ugyanakkor csomagolt élelmiszerek és konzervek fogyasztásával kerül a szervezetbe. Az Európai Unióban 2024 végétől betiltják a BPA-t tartalmazó élelmiszer-csomagolást.

De melyik műanyag megfelelő?

Ha rá van írva a dobozra, hogy BPA-mentes – ilyen fedeles tárolóedényeket én is láttam tegnap az egyik zalaegerszegi üzletben –, az már jó hír. De más információt nem tudtam kibogozni az ismertetőből arra vonatkozóan, hogy mik a konkrét összetevők. Sok terméknél még nagyítóval is alig látni az ismertetőt, s volt olyan, amelyre csak annyi volt ráíva, hogy az anyaga műanyag, ami elég tág kategória. A Tudatos Vásárlók azt javasolja, hogy ha már műanyag edényt használunk, legyen az az átlátszó, nagy nyomáson előállított polietilénből (HDPE, jelölése 2), ezek a dobozok jellemzően nem tartalmaznak káros adalékanyagot, nem szivárog ki belőlük káros anyag, de ha elkezdenek kopni, akkor mikroműanyaggal szennyezik az élelmiszert. Ebből az anyagból készülnek tejes, gyümölcsleves flakonok és tejfölös, joghurtos poharak is. Szintén jó választás a polipropilén (PP, jelölése 5), jelentős kockázata nem ismert, leszámítva a kopásból adódó mikroműanyag-szennyezést.

Nem mikrózhatók!

A polietilén a melegítést nem bírja, nem mikrózható, hívták fel rá a figyelmet. S bár a PP igen, mégsem javasolják, hogy ebben melegítsük az ételt, mert ha van benne valamilyen adalék, könnyebben kijut hő hatására, és a melegítéstől jobban öregszik a műanyag.