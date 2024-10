A menopauza világnapját 40 éve jelölte ki az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és a Nemzetközi Menopauza Társaság. Célja a nők figyelmének felhívása a menopauza egészségügyi és életminőségbeli hatásaira. 2024-ben a világnap középpontjában a hormonterápia áll, amely a menopauza tüneteinek csökkentésére és a hosszú távú egészség megőrzésére kínál megoldást. Zala vármegyében is egyre több nő keresi a megfelelő kezeléseket, hogy enyhítse a menopauzával járó kellemetlen tüneteket.

A menopauza megkönnyítése: Fodorné Thomka Márta sportrehabilitációs tréner, RTM oktató szerint a gátizom a kulcs

Fotó: Mészáros Annarózsa

Menopauza és a hormonterápia jelentősége

A menopauza, amely átlagosan 45 és 55 éves kor között következik be, a nők életének természetes szakasza, de számos kellemetlen tünettel járhat, mint a hőhullámok, hangulatingadozások, alvászavarok, idegesség, csökkenő nemi vágy, valamint a csontritkulás és a szív- és érrendszeri betegségek kockázatának növekedése. A menopauzális hormonterápia (MHT) az egyik leghatékonyabb eszköz ezen tünetek kezelésében. A terápia során ösztrogén és progeszteron hormonokat használnak, amelyek helyreállítják a szervezet hormonális egyensúlyát, csökkentve a tüneteket és megelőzve a hosszú távú szövődményeket.

Mit mutatnak a számok?

Magyarországon a menopauza átlagosan 50 éves kor körül kezdődik, és a nők több mint 80%-a tapasztal hőhullámokat és izzadást ebben az időszakban. Hazánkban a nők kevesebb mint 20%-a választja a hormonpótlást, részben a mellékhatásoktól való félelem miatt.

Zala vármegyében is hasonló a helyzet: a nők egyre inkább tudatosak, és bár a hormonterápia egyre népszerűbb, még mindig sokan keresnek alternatív módszereket. Az elmúlt években nőtt az érdeklődés a természetes gyógymódok, mint a gyógynövények, vitaminok és az életmódbeli változtatások iránt.

A gátizom a kulcs!

Fodorné Thomka Márta sportrehabilitációs tréner, RTM oktató szerint hozzá már akkor fordulnak a panaszaikkal a nők, amikor az előzetes orvosi vizsgálatokon túl vannak, és olyan testi tünetek, fájdalmak jelentkeznek, amelyek megnehezítik a mindennapokat, ide sorolva az inkontinencia problémáját is. - A hőhullámokkal, a rendszertelen menstruációval szokták felkeresni az orvosukat a hölgyek. A hormonrendszer változásával az izomrendszer működése is megváltozik, nem beszélve a csontokról - világít rá a problémára a szakember. - A magyar nyelv teljesen pontosan és leíróan változókornak hívja ezt az időszakot, amelyről legtöbben azt gondolják, hogy az 50 év felett járó hölgyeket érinti. Viszont én azt tapasztalom, hogy az életkor egyre lejjebb kerül, hiszen a hozzám forduló fiatalabb hölgyeknél már sok esetben egészen korán, 40 év körül bekopogtat a változókor. Ennek egyik oka a mesterséges megtermékenyítés utólagos hatásában is keresendő.