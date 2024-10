A makettbörze kiváló alkalom a találkozásra, ezért jön mindig szívesen, mondta érdeklődésünkre Fehér Zsolt, aki Dombóvár mellől érkezett. A szárazföldi és légi harcjárművek különböző típusait gyűjti. A hadiipar technológiai fejlődéséről árulkodnak az igaziak kicsinyített másai, így vannak több évtizedes makettjei is, ilyen az F-100-as vadászrepülőgép, amit már régóta nem gyártanak. Gyűjteményében találhatók újak is, például a Gripen vadászrepülő modell, amely a magyar légierő flottájában is van, mutatta be.

Makettbörze: képünkön a F-100-as vadászrepülőgép makettje

Fotó: Antal Lívia

Makettbörze: kiderült, nem is olyan egyszerű összerakni a maketteket

Kiváló hobbi, amely türelemjáték is egyben, mert nagyon nehezen és sokára ad élményt. Hét év után érzem azt, hogy most kezdek igazán fejlődni - árulta el Horváth Krisztián, a zalaegerszegi Wolfpack Makett Klub tagja. Mint mondta, még hosszú út áll előtte, hogy elismeréseket kiváltó, jó minőségű maketteket építsen elképzelése szerint. Egy makett összeállítása sok kutatómunkát igényel. Sokba kerülnek, ma már ez nem egy olcsó hobbi. A szárazföldi és a légi harcjárművek a legnépszerűbbek, de a versenyeken polgári járművekkel, traktorok, kombájnok makettjeivel is indulnak a makettezők.