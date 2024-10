Idén nehezen virágzott a krizantém

A vágott virágok közül minden évben a legnagyobb sláger a krizantém félék. - Most is nagyon sokféle változat van, a szivárvány minden színében. Az alapdarab a darablé, a nagyfejű fehér krém krizantém. Ezt most idén nagyon nehéz volt beszerezni, mert nem nyílott megfelelően a roppant meleg nyár miatt. A vágott díszkáposzta is nagyon keresett és tartós növény, s különleges csokrokat lehet vele készíteni különböző örökzöldekkel.

A koszorúk ára körülbelül 2500 forinttól indul és határ a csillagos ég. Nagyjából 5-8000 forintba kerülnek az átlagos méretű koszorúk. A vágott virágok szála 490 forintnál kezdődik.