Festetics-kilátó (Gyenesdiás)

Gyenesdiás fölött, a Keszthelyi-hegység egyik magasabb pontján - a Varsás-hegyen, 235 méteren -, a Nagymező közelében található. A két évvel ezelőtt felújított, három emeletes kilátóból lenyűgöző panoráma nyílik a Balaton nyugati részére, Keszthelyre, Gyenesdiásra és Vonyarcvashegyre. A Keszthelyi-hegység erdei és a Balaton távoli hegyeinek látványa is csodálatos innen, amelyet a Nagymezőről induló, könnyen járható útvonalon lehet megközelíteni. A Nagymező piknikezésre, bogárcsozásra kiválóan alkalmas hely, játszótérrel, mosdóval és esőbeállóval is rendelkezik és a gyerekeken túl még a kutya is elfárad mire körbefutja a hatalmas teret. Innen csak néhány lépés a Kőbánya, ami lentről és fentről is lenyűgöző látvány.

Berzsenyi (Pető-hegyi)-kilátó (Gyenesdiás)

A Keszthelyi-hegységben, a Festetics-kilátó közelében, a Pető-hegyen áll 355 méteren. Szintén a Nagymezőről, egy rövid túrával a legkönnyebb a megközelítése. A kilátóból a Balaton déli partjára, valamint a Keszthelyi-hegység erdős tájaira nyílik gyönyörű kilátás az 1951 óta magasodó és 2002-ben felújított építményből. Bár jelenleg átmenetileg zárva van, érdemes figyelemmel követni, mikor nyitja meg újra kapuit a látogatók előtt, akárcsak a vonyarcvashegyi Kitaibel Pál-kilátó.

Úton a Bél Mátyás-kilátó felé

Fotó: Mészáros Annarózsa

Bél Mátyás-kilátó (Vonyarcvashegy)

A dolomitos Garga-hegyen 221 méter magasságban áll az 1972-ben épült és 2013-ban teljesen újjáépült kilátó, ahonnan a Balaton, valamint Vonyarcvashegy és környéke gyönyörű panorámája tárul a kiránduló elé. Az északi part hegyei és a Keszthelyi-hegység is jól látható innen. Rövid sétával elérhető Vonyarcvashegy központjából.

Szépkilátó (Balatongyörök)

Balatongyörök nyugati részén, a 71-es főút mentén található az egyik legismertebb balatoni kilátó, ahonnan páratlan panoráma nyílik a Balatonra, a Szigligeti-öbölre és a Tapolcai-medence hegyeire, mint a Badacsony, Szent György-hegy és a Csobánc. Könnyen megközelíthető autóval is, mivel közvetlenül a főút mellett található. Számos étterem, cukrászda várja a betérő kirándulókat a közelben. A közelmúltban Lady Mary Hamilton, Festetics II. Taszilo felesége kapott szobrot a megújult sétány végén.