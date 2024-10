Somogy vármegye központjában, Kaposváron is hasonlóképpen zajlottak az események, mint a többi megyeszékhelyen. Civil vonalon a kaposvári események főszereplői Kunszabó Ferenc, Poldesz Albert, Hamvas József voltak, katonai vonalon pedig Adorján Gyula. A kaposvári forradalom szele már 1956. október 23. előtt érződött, de nem diákmegmozdulásokkal kezdődött, ahogy ez más településeken és a fővárosban zajlott. A kaposvári forradalom valójában október 19-én indult. Ennek a napnak az estéjén a kaposvári Vörös Csillag moziban a Somogyi összegzés című tanulmányt vitatták meg, ezen az eseményen Dobi István kommunista vezető és Tildy Zoltán is részt vettek. Itt már feltűnt a kaposvári októberi napok egyik kulcsfigurája, Kunszabó Ferenc is, és radikális hangvételű beszédében felelősségre vonást követelt Rajk László és társai ügyében. A légkör békés, de a hangulat már zaklatott volt, főként Dobi István beszédekor. Az éjféli zárást követően a tömeg a város Kossuth- és Petőfi-szobra elé vonult. A kaposvári történésekről, éjfélkor, a Szabad Európa Rádió tudósítást adott le. Voltaképpen ez volt a kaposvári forradalom hajnala.

A városban a forradalom első napjai békében teltek. A politikai erők formálódtak, a pártok újraalakultak, a fiatal értelmiségiek – a Zrínyi Kör tagjai – Fáklya címmel röpcédulát jelentettek meg. Október 26-án a forradalmi történések a megye más településeire, Barcsra, Csurgóra és Siófokra is átterjedtek. A legtragikusabb esemény a határ menti Berzencén történt október 27-én, a településen a határőregységek belelőttek a békés tüntetőkbe, és négy ember meghalt. Kaposváron október 26-án kezdődtek az első nyilvános tüntetések a Petőfi-szobornál, és még ugyanezen a napon küldöttség indult Budapestre, de nem érkezett meg a fővárosba, mert a küldöttek Székesfehérvárnál elakadtak. Szerveződni kezdtek Kaposváron az üzemi, vállalati, intézményi munkástanácsok és forradalmi tanácsok is.

A radikalizálódás egyre érezhetőbb volt. Október 27-én a tüntetők már a szovjet emlékmű lerombolását szerették volna elérni. Az obeliszkből és egy négyméteres katonaszoborból álló mementó a Dunántúl legnagyobb szovjet emlékműve volt. Nem sikerült azonban lerombolni,