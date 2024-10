Egy bejárati ajtó előtti lépcsőtől nem ezt várná az ember. Vajon ki fedezi fel, hogy hol van Zalaegerszegen ez a kis kapualj, ahol a finnek legnagyobb kincse, kulturális valutaalapja, a Kalevala elveszett?

Lehetséges, persze, hogy tulajdonosa szándékosan veszítette el, hogy valaki felemelje, beleolvasson a világirodalom egyik legszebb szerelmét leíró elbeszélő költeménybe, ami az életkalandozó Peer Gynt és Solvejg között szövődött. Aase anyó alakja is felrémlik emlékeinkben, e névről színházi díjat is elneveztek, a zalaegerszegi színház két művésze, Ecsedi Erzsébet és Wellmann György is részesült benne.