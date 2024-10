Hévíz, a Zala vármegyei fürdőváros, nemcsak gyógyító vizéről híres, hanem számos természeti és kulturális látnivalóval is várja látogatóit. A város különleges atmoszférájához hozzájárul a gyógyító erejű Tófürdő, a Lombkorona Kilátó, a Véderdő és a termelői piac is.

15 méter magasan tekereg Hévízen a Lombkorona Kilátó

Fotó: Mészáros Annarózsa

Hévízi Tófürdő – a gyógyulás oázisa

A hévízi Tófürdő nemcsak Magyarország, hanem Európa legnagyobb természetes termálvizű tava is. A 4,4 hektáron elterülő tó vize évente több mint egymillió látogatót vonz. A termálforrásból táplálkozó tó különleges kén- és ásványianyag-tartalma segíti a mozgásszervi problémákkal küzdők rehabilitációját, míg a meleg víz nyugtató hatása tökéletes a pihenni vágyók számára is - rekreáció testnek és léleknek.

A Tófürdő egész évben nyitva áll, így télen is lehetőség nyílik a szabadtéri fürdőzésre. A víz hőmérséklete hidegebb időszakokban is 22–24 °C körül mozog. Gyermek pancsoló is várja a kicsiket! A csobbanás után pedig irány a Véderdő!

Véderdő – nyugalom és friss levegő

Hévíz Véderdője a város „zöld tüdeje”, amely nemcsak a helyiek, de a turisták körében is közkedvelt kirándulóhely. Az erdő tiszta levegője és a csendes ösvények kiváló helyszínt biztosítanak egy kellemes sétára vagy akár kocogásra. Információs táblák avatnak be a hely állat- és növényvilágának érdekességeibe - természetismeret óra élőben.

Lombkorona Kilátó – séta a fák között

A hévízi Lombkorona Kilátó felejthetetlen élményt kínál a természetkedvelők számára. A sétány a Tófürdő körül elhelyezkedő Véderdőben található és a fák lombjai között kanyarog 15 méter magasan. A lombkorona sétány további különlegessége, hogy akadálymentes, így minden látogató élvezheti a különleges perspektívát, amit a fák közé emelkedő ösvény nyújt. Itt senkit nem zavar a futkorászó és a csivitelő gyereksereg, remek lehetőség, hogy az örökmozgók lefáradjanak.

Hévízi termelői piac – ízek és élmények kavalkádja

A hévízi termelői piac igazi ínyencségeket kínál mindazoknak, akik szívesen fedezik fel a helyi termékeket. A piac minden kedden, csütörtökön és szombaton várja az érdeklődőket, ahol friss zöldségek, gyümölcsök, mézek, sajtok, borok és kézműves termékek közül válogathatunk. Vagy épp egy-két érdekes régiség is az ember kezébe akadhat, a gyerekek számára is izgalmas és érdekes időtöltés az antik tárgyak közti bóklászás.