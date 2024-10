A szomszédos Vas vármegyében viszont igen. Szalafőtől, ahol ered a Zala folyó, nem messze egy különleges vidéken, az ország legnyugatibb csücskében. Vendvidék, a magyar–szlovén–osztrák határ találkozásánál lévő szeglet a gyűrűs ráncosgomba hazája, ezért is nevezzük mi előszeretettel vendgombának.

A gyűrűs ráncosgomba néhány vargánya társaságában

Fotó: Antal Lívia

Gyűrűs ráncosgomba avagy ráncos fenyőgomba

Vendvidék az itt élő magyarországi szlovénekről kapta a nevét, akik a szlovén nyelv egyik önállósult dialektusán, a vend nyelven beszélnek. Innen ered elnevezése. Ezt a vidéket, az Alpokalja klímáját és talaját kedveli a gyűrűs ráncosgomba, más nevén a ráncos fenyőgomba. A fenyőfák alatti mohaszőnyegből bújik elő, könnyen észrevehető. De ahogy a többi gombafaj, csak akkor, ha kedve úgy tartja. Tavaly szeptember elején és végén jártunk ott, de még az írmagját sem találtuk. Idén, pár napja viszont ránk köszöntött a szerencse.

Életbe vágó: a gombaszakellenőrt soha nem hagyjuk ki

Magyarországon mintegy háromezere becsülik a gombafajok számát. Lehetetlenség mindegyiket ismerni, főleg ha nem minden évben bújnak elő. Így volt ezzel dr. Illyés Zoltán biológia tanár, természetvédelmi szakértő, gombaszakellenőr. Mint mondta, a nagy meleg és aszály után érkező lehűlés és sok eső Zalában is olyan fajokat csalt elő ősszel, amelyek eddig nem mutatták meg magukat, illetve nem tömegesen. Éppen ezért igényel nagy odafigyelést a gombagyűjtés, mert az ismertek mellett más gombafajok is megjelenhetnek. Hasonlóak, amelyek mérgezőek is lehetnek. Külön kosárba kell szedni az ismertektől, mert elég egyetlen mérgező, és dobhatjuk ki az egészet. A jó beazonosíthatóság érdekében a teljes tönkkel kell leszedni.

Intő tény, hogy az ételmérgezéses esetek közül világszerte a gombamérgezés okozza a legtöbb halálesetet. Életbe vágó tehát az, hogy mindig mutassuk meg a begyűjtött erdei gombákat egy gombaszakellenőrnek.