Gyenesdiás, a festői szépségű település számtalan látnivalóval és programlehetőséggel várja az idelátogatókat, mutatunk néhány helyszínt, ahol mindenki talál kedvére valót!

A Festetics Imre Élményközpont egyik kis lakója Gyenesdiáson

Fotó: Mészáros Annarózsa

Festetics Imre Élményközpont, a legjobb kezdése a gyenesdiási kirándulásnak

A Festetics Imre Élményközpont (FIÉK) kifejezetten a családokat célozza meg interaktív kiállításaival. A központban található természetismereti tárlatok segítségével a gyerekek és szüleik megismerhetik a környék növény- és állatvilágát, valamint a helyi természetvédelem fontosságát. Az Élményközpont különleges programokkal és foglalkozásokkal várja az érdeklődőket, ahol a környezeti nevelés mellett a látogatók közvetlenül gyűjthetnek élményeket élő környezetükről, megismerhetik a hazai erdők csülkös nagyvadfajait és betekintést nyerjenek az őshonos, magyar háziállatok világába.

2021. évben a látogatóközpont és az állatpark megújult, valamint kialakításra került a mintegy 4,6 hektáros területen elterülő Vadfarm, ahol a Magyarországon megtalálható nagyvadak kerülnek bemutatásra. Gímszarvasokat, dámvadakat, muflonokat és vaddisznókat figyelhetnek meg a látogatók, továbbá egy hazai fajtákat felvonultató „juh fajta bemutató” kap itt helyet. A fás, erdős területen a korábbinál sokkal természetesebb környezetben figyelhetik meg a látogatók a vadakat, vadlesekről és pihenőpadokról.

Kaland a Nagymezőn

A Nagymező a Gyenesdiás környékén található egyik legkedveltebb kirándulóhely, amely ideális célpont egy őszi sütögetős piknikhez, túrához vagy épp a fűben heverészéshez. Az erdei tisztáson pihenőpadok és tűzrakó helyek várják a látogatókat (mosdó is van!). A gyerekek számára játszótér is rendelkezésre áll.

A gyenesdiási kőbánya – geológiai kirándulás a múltba

Az egykori gyenesdiási kőbánya mára egy pompázó tájseb

Fotó: Mészáros Annarózsa

A gyenesdiási kőbánya egy igazi rejtett kincs, egy elvarázsolt táj, amely nemcsak a természet szerelmeseinek, de a geológiával ismerkedő gyermekek számára is érdekes kalandot nyújthat - hegyvonulatok, kanyonok, vízmosások alakultak ki a tájseben, ami kiváló akusztikával rendelkezik.

Gyenesdiási kilátók

A Nagymező remek kiindulópontja egy hosszabb túrának is, hiszen innen több túraútvonal is elérhető, amelyek a Keszthelyi-hegység legszebb részein vezetnek keresztül.

A Festetics-, a Berzsenyi- és a Padkűi-kilátók innen indulva a legjobban megközelíthetőek, akár kisgyerekkel is. Az őszi időszakban különösen festői látványt nyújtanak a kilátókból elénk táruló színek – az aranysárga, vörös és barna árnyalatok keveredése egyedülálló élményt kínál.