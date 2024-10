Az emléktúrát a botfai születésű, 41 évesen 2001-ben elhunyt madarász, természetvédő Sziva Ferenc tiszteletére Pozsik Lajos tanár indította el a kölcseys diákokkal, amelyhez csatlakozott a településrész. Gecse Péter, Zalaegerszeg alpolgármestere, a térség önkormányzati képviselője elmondta, hogy Sziva Ferenc a madárvárták és gólyafészek-építő táborok szervezésével olyan értéket hagyott hátra, amely fontos, hogy megmaradjon. Az emléktúra ezért azt is szolgálja, hogy Botfa természeti környezetét felfedezzék az itt élők. Az útvonal dűlő- és határneveket is érint, így egy kis helytörténetet is belecsempésznek a programba.

Sziva Ferenc emléktúra előtt Gecse Péter, dr. Illyés Zoltán, Pozsik Lajos köszöntötte a megjelenteket

Fotó: Antal Lívia

Az emléktúra előtt megkoszorúzták Sziva Ferenc emléktábláját

Dr. Illyés Zoltán, az emléktúra vezetője elmondta, hogy a felfedezni való természeti értékek mellett sok gombára is fognak lelni, mert az eső bőséget hozott.

Az indulás előtt Gecse Péter, dr. Illyés Zoltán, Pozsik Lajos és Szalai Attila plébános koszorúzta meg Sziva Ferenc emléktábláját.