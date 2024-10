2 gerezd fokhagyma

2 dl tejföl

kapor, só, bors ízlés szerint

Elkészítés: Reszeljük le vagy vágjuk apró kockákra a tököt, pároljuk meg a hagymát és fokhagymát kevés olajon. Adjuk hozzá a tököt, majd fűszerezzük kaporral, sóval és borssal. A tejfölt keverjük össze egy kevés vízzel és adjuk a főzelékhez, majd főzzük további pár percig. Tükörtojással tálaljuk.

Dödölle

Hozzávalók:

1 kg burgonya

30 dkg liszt

2 evőkanál zsír

1 fej vöröshagyma

só

Elkészítés: A burgonyát hámozzuk meg, majd puhulásig főzzük sós vízben. Törjük össze, majd fokozatosan keverjük hozzá a lisztet. Egy serpenyőben hevítsük fel a zsiradékot és szaggassunk kanállal 2-3 cm-es golyócskákat, tegyük a forró zsiradékba és süssük a dödölléket aranybarnára. Tálaláskor pirított hagymával szórjuk meg, tejfölt is tálalhatunk mellé.

Bónuszként pedig a nagy őszi kedvenc, a cékla háromféle különleges, de mégis egyszerű elkészítését ajánljuk:

Krémsajtos céklamousse turbolyás pestóval és pirított magokkal

A céklának éppen szezonja van, ráadásul alapanyagként az egészségünknek is kedvez: C-vitaminban, vasban, káliumban, folsavban és nitrátokban is gazdag, így jó hatással van a keringésre és a máj működésére is.

Bernát Dániel executive séf által az élelmezési világnap alkalmából bemutatott változat három elkészítési módban is tartalmazza ezt a gumós gyökérzöldséget: savanyítva, mousse-ként és por állapotban.

Előzetesen vékony csíkokra vagy kockára vágott céklát savanyítunk ecetes-cukros-sós alaplében egy befőttes üvegben.

Krémsajtot és tejszínt turmixolunk össze, amíg kanalazható textúrát kapunk. Céklaporral is meghinthetjük.

Friss céklából mousse-t is csinálunk (vöröshagyma, cékla, gyömbér forralása vízzel, amíg az elpárolog, majd turmixolás szintén kanalazható állapotig). Ennek az eredménye melegen és hidegen is fogyasztható.

A turbolyás pestóhoz napraforgómagot, turbolyát, olívaolajat és sót használunk. A magok lepirítása után a hozzávalókat darabosra turmixolva tálaljuk.

Mészáros Annarózsa