Boszik, cicák, mini drakulák és megannyi kis jelmezes gyűlt össze Keszthely nyugati városrészének egy népszerű játszóterén, hogy innen induljanak útra. Csokit vagy csalunk! - harsogták bele az alkonyodó estébe a vonulók.

Csokit vagy csalunk! Maskarás gyerekek lepték el Keszthely utcáit

Fotó: Mészáros Annarózsa

A csoki csak ürügy

Négy évvel ezelőtt, 2020-ban a vírushelyzetet követő első könnyítések után indult útjára a csokigyűjtős kezdeményezés Keszthelyen, ami akkor még csak néhány utcára kiterjedő jelmezes séta volt.

- Azért csináltuk és csináljuk mind a mai napig, hogy a gyerekeknek örömet szerezzünk - mondja Földi Margó, főszervező-ötletgazda. - Négy évvel ezelőtt a sok bezárás és társaság nélkülözés után egy lehetőséget láttunk arra, hogy újra együtt csinálhassunk valamit, ami szabadtéri közös tevékenység. Akkor nagyon szigorúan betartottuk, hogy nem megyünk be sehova, megtartjuk a távolságot, minden gyerek egészséges legyen, mindenki viseljen kesztyűt és minden le legyen fertőtlenítve. Akkor zárt csomagocskákban voltak a kis cukorkák, hogy mindenféle érintést kerüljünk.

Az első évben körülbelül 30 gyerek vett részt szüleivel a játékban. Az idei évben a kibővült szervezőgárda lelkesedésének köszönhetően már ötven fölötti volt a jelentkező gyermekek száma, akik szüleikkel együtt már egy jelentős tömeget alkottak.

Újdonság: jelmezverseny és csokivadászat

Margó és a gyerekek köré már az első alkalommal csatlakoztak a séta napján is néhányan. Így volt Vaska-Pothárn Alexandra is, aki akkor még bölcsődés korú kislányával csöppent a rendezvény kellős közepébe. - A következő években már mindig részt vettünk mi is. Idén lettem Margó egyik szervező társa, rengeteg ötletet hoztam, mint a csokivadászat vagy a jelmezverseny. Kicsit újra is kell építenünk ezt a közösséget, mert néhányan már kinőttek belőle, a kezdeti gyereksereg jócskán nagyobb lett. Így ők már a jelmezverseny zsűrije lesznek - avat be az újdonságokba Alexandra.

A jelmezversenyen nem volt semmilyen megkötés. Lehetett ijesztő, vicces és aranyos is.

A szigorú zsűri

Fotó: Mészáros Annarózsa

Gergye Anna, ahogy ő mondja nagyon piciként vett részt az első mókán. Idén ő a jelmezverseny zsűrijében vállalt szerepet. - Öten leszünk a zsűriben. Attól félek, hogy a kisgyerekek sírni fognak, ha nem ők nyernek. Ezt nagyon nem szeretném. Viszont azt igen, hogy mindenki jól érezze magát és jövőre is jöjjenek - mondja Anna.