A Balaton Arca verseny célja, hogy megtalálja azt a lányt, aki leginkább képes a Balaton szimbólumává válni. A Magyarország egyik legnagyobb turisztikai desztinációját képviselő verseny szervezői nemcsak a külső szépséget, hanem a résztvevők személyiségét, belső értékeit és a Balaton iránti elkötelezettségét is értékelik. Bánki Károly, a Balaton Aranykora Alapítvány elnöke és a Balatoni Értékmentés Facebook-csoport alapítója szerint a Balaton kulturális és természeti kincseit hitelesen képviselő nagykövetet keresnek.

A Balaton Arca verseny eredményét jövő nyáron hirdetik ki Forrás: balatonarca.hu

Többkörös megmérettetés vár a Balaton Arca projektre jelentkezőkre

A versenyzők több fordulóban mérik össze tudásukat és személyiségüket. Fotózásokon, divatbemutatókon és kulturális eseményeken is bizonyíthatják rátermettségüket. A végső döntést a szakmai zsűri és a közönség együtt hozza meg, hiszen a közösségi médiában is szavazhatnak a kedvencekre. A zsűri tagjai között neves szakemberek és civilek is helyet kapnak, akik a versenyzők fellépését, kommunikációs készségeit és a Balatonhoz való kötődésüket is figyelembe veszik.

Jelentkezési feltételek

A versenyre minden 16 és 30 év közötti hölgy jelentkezhet, aki elkötelezett a Balaton iránt. A pályázóknak két fényképet és egy szöveges bemutatkozást kell benyújtaniuk a verseny hivatalos weboldalán, vagy a [email protected] e-mail címre. A jelentkezési határidő: 2025. március 31.

Gála és eredményhirdetés

A döntőt 2025. július 5-én, egy látványos szezonnyitó gálán tartják, ahol a győztes megkapja a „Balaton Arca 2025” címet, valamint értékes nyereményeket, amelyeket helyi vállalkozások és szolgáltatók ajánlanak fel. A Balaton Arca egy éven keresztül képviseli a régiót rendezvényeken, turisztikai eseményeken, és részt vesz különféle közösségi és jótékonysági projektekben. Emellett minden önkormányzat kiválaszthatja a „saját” Balaton Arcát is, aki helyi szinten segíti a település népszerűsítését.

Mészáros Annarózsa