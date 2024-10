„Csakis utánvételes helyről rendelek, bankkártya adataimat nem vagyok hajlandó kiadni senkinek!”

„Nem értem, mi a probléma a Temuval. Többször vásároltam már ott és mindig azt és abban a minőségben kaptam, amit rendeltem, csak jóval olcsóbban, mint más webáruházban, ráadásul ingyen házhoz szállítással. Szerintem a lejárató kampány, amit a Temuval művelnek, az a konkurens cégek műve csupán. A Sheint nem ismerem.”

„Sheinről néha szoktam rendelni, de a Temu az nekem nagyon sok. Szerintem nagyon agresszív a marketingjük, irreális áron kínálnak egy csomó mindent, a Shein se drága, de azért ott nincsenek ilyen csalogató dolgok, hogy pörgess és kaphatsz 90% kedvezményt. Akármit be írok a google keresőbe (gyerekjáték, ruha stb.) mindig a temut dobja be elsőnek, korábban meg azokat is láttam, amik tényleg érdekelnek…”

„Ezek a kínai oldalak a Magyar kisvállalkozókat a háttérbe szorítják, hisz mindenki pénz orientált lett.”

„Egyik sem … azok az alacsony àrak csak a dolgozòk alacsony béreivel érhetők el.”

„Egyik sem. Ha külföldről rendelek akkor inkább az e-bayrol rendelek.”

„Ruhát nem. A Temuról rendelek időnként csak olyan dolgokat, amit máshol nem láttam. Pl. horgolt vitrázs függönyt, eszméletlen választék zuhany függönyökben. Hasonló dolgokat. Amúgy nem olcsóbb semmi. Csupán irdatlan a választék.”

„Ruhát csak a Sheinről, többit meg csak a Temuról.”