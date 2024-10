Alaposan lecsapolta a Balatont a hosszúra nyúlt forró, nyári időszak, a tó átlagvízszintje nagyjából 30 centimétert csökkent, a mélypont október 2-án 86 centiméter volt. Na de ez még közel sem olyan vészes, mint a 2003-ban mért 23 centiméteres átlagvízszint, amikor sokan már legnagyobb tavunk kiszáradásától tartottak.

Az ősz beköszöntével előbb a Boris, most pedig a Cassandra névre keresztelt mediterrán ciklon hozott sok esőt hazánkba, így a Balaton vízgyűjtő területére is. A Boris által okozott csapadék elsősorban a talajok vízkészletének helyreállításában játszott szerepet, ekkor még nem növekedett legnagyobb tavunk vízszintje. Most azonban, miután a talaj mélyebb rétegei is átnedvesedtek, így az újabb esőzéseknek köszönhetően megindulhatott a vízszintemelkedés. Az Országos Vízjelző Szolgálat mérései szerint 3 nap alatt 5 centiméterrel emelkedett a Balaton átlagvízszintje, így ma reggel az már 91 centiméter volt.

S hogy mire számíthatunk a következő időszakban, az az Időkép előrejelzéséből kiderül.