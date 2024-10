Gombák birodalma az őszi erdőben

Az őszi erdő a gombászok paradicsoma is lehetne, ám kezdőknek inkább csak a gombák megcsodálása javasolt. A borostyános avarban még igazi mesegombát, légyölő galócát is találhatunk, de pöfeteg, szegfűgomba és csiperke is megjelenik a fák alatti árnyas részeken. A gombászás során fontos a kellő óvatosság és a megfelelő ismeretek, mivel az erdei gombák között mérgező fajok is előfordulnak.