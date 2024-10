A kisgazdák egy részét a Gulagra vitték, sokukat bebörtönözték, többen emigráltak. Az 1956 szülte remény is gyorsan szertefoszlott. Holott Nagyatádi Szabó István utódai, szellemi örökösei, Tildy, Nagy Ferenc, Kovács Béla, Varga Béla és Horváth János nemcsak parasztpárti politikusok, valódi kisgazdák voltak, hanem széles látókörű, européer típusú, művelt "koponyák". Mégha sokszor zátonyra is futottak a kisgazda törekvések, láthatjuk, hogy milyen kiváló képviselete volt egykoron a magyar agráriumnak. S mindez Nagyatádi Szabó Istvántól indult el a 20. század elején, Somogyból, egy sokak által kevésbé ismert szép településről, amit akkor Erdőcsoknyának hívtak. Nagyatádi itt hunyt el, 1924. november 1-jén. Utolsó évei nagy nehézségekkel teltek: bár Bethlen István miniszterelnök megpróbálta meggyőzni a kormányban maradásra, távozott posztjáról. Tisztessége, hajlíthatatlansága ellenére, Esküdt Lajos nevezetű titkára miatt a korszak legnagyobb panamabotránya árnyékolta be – indokolatlanul – jó hírét. Sírja Csokonyavisontán található, temetésén Bethlen István is jelen volt, Ravasz László református püspök pedig így búcsúztatta: „Szerette a földet, mint minden magyar gazda, és nem magának szerette, hanem fajtájának. Szerette fajtáját, és a magyar gazda önérzetének emelésére, politikai súlyának gyarapítására senki annyit nem tett, mint ő. De azért soha sem izgatott. Nagyobb az erők fegyelmezésében, mint felindításában. Mindenki meg akarta őt nyerni, mindenki félre akarta őt tenni, de az ő pályája egyenes volt, mint a hivatása. Nemzeti csapás, hogy élete előbb végződött be, mint küldetése."