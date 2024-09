– Van mit ünnepelni – közölte Mérnyei Sándor polgármester –, az idén nagy fába vágtuk a fejszénket és sikerült teljesíteni a nemesapátiak régi vágyát: saját forintjainkból és zömmel magunk erejéből, 15 millió forintos ráfordítással felújítottuk és mart aszfaltos borítással láttuk el a hegyi utakat, aminek köszönhetően az Öreghegyen lévő birtokok – köztük a falu felett magasodó fénykereszt – személygépkocsival megközelíthetők. Kár, hogy a járdafelújításra benyújtott pályázatunk nem nyert...

Az Ízlelőbimbók séfpárosa: Bogdán Klaudia és Horváth Blanka pörköltjét megosztott első helyre érdemesítette a zsűri

Fotó: Fincza Zsuzsa

Horváthné Németh Rozália dödöllét pirított a vörösboros marhapörkölt mellé

Fotó: Fincza Zsuzsa

Nem véletlenül tartották a focipálya mellett a nemesapáti falunapot, így az alkalmi-amatőr csapatok népes szurkolótábor lelkesítése mellett mérhették össze labdarúgó tudományukat, s tréfás ügyességi versenyeken is megmérkőzhettek a résztvevők. A gyerekeket ugrálóvár, arcfestés, csillámtetoválás, a felnőtteket Frigyné Böröndi Rita jóvoltából egészségügyi felmérés várta – a szolgáltatást Kovács Sándor plébános is igénybe vette, s nem is úszta meg az egészséges életmódot célzó jó tanácsok nélkül.

Munkában a zsűri - ezúttal a pörkölteket kellett összehasonlítani. A képen: Kovács-Pável Mónika, Mérnyeiné Illés Katalin, Frigyné Böröndi Rita, Kovács Sándor és Fitos-Péter Alexandra

Fotó: Fincza Zsuzsa

A főzőverseny remekművei ugyan nem tartoztak kimondottan a diétás étkek kategóriájába, az idén ugyanis mindenkinek pörköltet kellett készítenie, azt viszont kiválaszthatták a csapatok, milyen alapanyagot használnak. Így aztán a 12 versenymunka között sokféle salátával többféle variáció is helyet kapott. A humor a csapatok nevének kiválasztásakor sem hiányzott, így lettek a pedagógusok "Muskrétások", a főzésre "vetemedett" fiatalok jókedvű bandája az "Ízelőbimbók", a "Vagyunk végig" séfje pedig a főztje köré valóságos népmesét szőtt, amely szerint a birkából a viszontagságokon át disznó-, csirke-, majd marhapörkölt lett, s hab a tortán: Táncoló Talpak néven a faluban működő Zumba tánckör is benevezett a versenybe. A Kovács Sándor plébános vezette népes gasztro-zsűri - Mérnyeiné Illés Katalin, Frigyné Böröndi Rita, Kovács-Pável Mónika aljegyző, Fitos-Péter Alexandra hivatali ügyintéző - ezúttal is nehéz helyzetben volt, nem is tudták kiválasztani a "legeslegjobbat", így az 1. helyet megosztva az Ízlelőbimbók és a Táncoló Talpak kapták, az ezüstérem a Tűzrőlpattant menyecskének: Horváthné Németh Rozáliának jutott, aki a vörösboros marhapörköltjét dödöllével kínálta.