A Vadgazdálkodási Adattár legfrissebb elérhető statisztikái szerint 2022-ben több mint 7400 nagyvad pusztult el gépjárművel való ütközés, azaz vadbaleset nyomán Magyarországon, gyakorlatilag ugyanannyi, mint egy évvel korábban.

20 év alatt csaknem megduplázódott a vadbalesetek száma.

Fotó: Billy F Blume Jr / Forrás: Illusztráció/Shutterstock

20 év alatt megduplázódott a vadbalesetek száma

Bár évről évre nem látszik jelentős változás, hosszabb távon trendszerűen nő, húsz év alatt csaknem megduplázódott a vadbalesetek száma. Ez a kedvezőtlen tendencia a vadállomány, illetve a járműpark folyamatos bővülésének egyaránt köszönhető.

Őzek, szarvas, vaddisznó, apróvad

A nagyvadak közül a legtöbb esetben őzzel ütköznek gépjárművek (2022-ben mintegy 5800 ilyen esetet rögzítettek a vadgazdálkodási adattárban), de jelentős azon események száma is, amikor szarvast (közel 1200 eset), illetve vaddisznót ütöttek el (409 eset). További 9 ezer feletti balesetet regisztráltak apróvaddal (nyúl, fácán, fogoly) is, szerencsére ezekben az esetekben általában kisebb károkat szenvedtek a járművek.

Gépjárművezető, vadásztársaság, közútkezelő – kié a felelősség?

A vadgazdálkodási törvény tavaly júliusi módosítása is megerősítette azt a szabályozási környezetet, melynek nyomán a vaddal való ütközésért automatikusan egyik érintett fél – sem az autós, sem a vadgazdálkodó – nem tekinthető felelősnek. Ha a vad elpusztult, akkor értékének megtérítését a vadgazdálkodók ahogy korábban, úgy továbbra is kérhetik (miként az autós is az autóban okozott kár értékét), azonban ezzel a lehetőséggel jellemzően nem élnek. A vadásztársaságok felelőssége elsősorban akkor állapítható meg, ha a vad vadászat, hajtás-űzés során bukkan fel az úttesten, illetve az úthoz túl közel (200 méteren belül) telepítettek etető-itatót a vadak számára. A törvény hatályos változata kimondja azt is, hogy gyorsforgalmi utat úgy kell üzemeltetni, hogy arra vad ne jusson fel. Ebből következően gyorsforgalmi úton bekövetkező vadbaleset kapcsán jó eséllyel megállapítható a gyorsforgalmi út kezelőjének felelőssége.