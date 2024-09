Az ősz látványos, bogyós bokrairól, a tűztövisről azt tartják, hogy tavasszal méheket csalogatók, ősszel színes termésükkel madarakat táplálók, télen is zöldek, de gatyaszaggatók, mert ha valaki át akarna hatolni rajtuk, biztosan fennakadna, s elszakadna a ruhája. Ezért is az egyik, ha nem a legnépszerűbb sövénynek való bokrunk. És amit még tudni kell róla, termés bogyóját csontáralmának hívják. Érdekes, hogy a tűztövis a rózsafélék családjába tartozó nemzetség, Dél-Európában, Kis-Ázsiában, és a Himaláján keresztül Közép-Kínáig honos, de nálunk az 1970-es évekig ritkaságszámba ment, mert nem voltak még fagytűrő fajtái. Érzékeny volt a varasodásra és az erviniás tűzelhalás is károsította, pusztította a növényeket. Manapság az ellenálló hibrid fajtáknak köszönhetően az egyik legkedveltebb díszcserjénk, gyönyörködünk sokezernyi bogyóikban.