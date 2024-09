A ventilátorok nem változtatnak a beltéri hőmérsékleten, csupán a levegő keringetésével segítik a veríték gyorsabb párolgását.

De megbetegítheti a háziállatunkat a klíma?

„Ameddig betartunk néhány alapvető szabályt, a klímaberendezés használata pont, hogy előnyös az állatok számára” – mondta Falvi József, az LG hazai légkondicionáló üzletágának értékesítési vezetője. „Kisállatainkra ugyanazok a szabályok érvényesek, mint ránk: ha közvetlenül éri őket a légáram, könnyen megfázhatnak, ugyanúgy, ahogyan mi is megfázunk, ha sokáig huzatos helyen tartózkodunk. Bár kánikulában csábítónak tűnhet jéghidegre állítani a légkondit, a saját és a kisállataink érdekében is célszerűbb a benti hőmérsékletet mindig a kintihez viszonyítva megadni: 8-10 foknál ne legyen nagyobb a különbség a kültéri és beltéri hőmérséklet között. Fontos továbbá, hogy mind a beltéri, mind a kültéri klímaegységet rendszeresen, fél-egyévente tisztíttassuk, a beltéri egység szűrőit pedig adott esetben cseréltessük, hiszen, ha elhanyagoljuk a készülék karbantartását, baktériumok és gombák telepedhetnek meg egyes egységekben, amelyek ránk és a kisállatokra is veszélyesek lehetnek.” Amíg tehát a légkondicionálót felelősségteljesen használjuk és rendszeresen karbantartjuk, addig nem kell aggódnunk azon, hogy a kisállatunk megbetegszik.

Milyen hőmérséklet ideális az állatainknak?

Azt, hogy mi az ideális beltéri hőmérséklet kisállatunk számára, sok szempont befolyásolhatja, például a háziállat mérete és fajtája, szőrzetének mennyisége és típusa, de a kora, a súlya és az egészségi állapota is. Általánosságban elmondható azonban, hogy nyáron, beltéri környezetben a 23 és 25,5 fok közötti hőmérséklet megfelelő a háziállatok számára, a téli hónapokban pedig a 20 és 22 fok közötti hőmérséklet az ideális. Érdemes figyelembe vennünk, hogy a kölykök, illetve az idős és beteg állatok nehezebben tartják meg a testhőjüket, ezért számukra ennél valamivel magasabb hőmérséklet lehet a kényelmes.