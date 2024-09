A születésnapi márkatalálkozóra nem csak Zalából, de például Ajka, Olaszfalu, Rábapaty településekről is hoztak lábon veterán motorcsodákat a márka szerelmesei, mondta el Gyuk Zoltán szervező. Családi indíttatás is motiválta a rendezvény megszervezésére. Édesapja nagy motoros hírében állt. Pannónia motoros baráti körével a szomszéd országokat is megjárták. Neki 1975-ös Pannónia P12 típusú motorja van, amelyből abban az évben 68-at gyártottak, övé az 52.

Sok szép guruló csoda érkezett a bocföldei márkatalálkozóra

Fotó: Antal Lívia

Az önkormányzat már a baráti társaság megalakulását is örömmel fogadta, nemkülönben ezt a rendezvényt, amely a lakosságnak is kikapcsolódást nyújt. A programok sorát bővíti a márkatalálkozó, melynek révén Bocfölde felkerülhet a motoros-autós térképre, vélekedett Bakos Sándor polgármester.