A zeneipar mindig is tele volt meglepetésekkel, de amikor a Linkin Park 2024-ben bejelentette visszatérését egy új felállással, sok rajongót öröm és meglepetés töltött el.

Képünkön a Linkin Park 2003-as New York-i koncertje látható

Forrás: Getty Images

Egy új korszak kezdete

A Linkin Park hivatalosan is újrakezdte zenei karrierjét 2024-ben egy különleges globális livestream koncerttel, ahol új felállásban mutatkoztak be. Az eseményre a Warner Studios-ban került sor, ahol bemutatták legújabb dalukat, a "The Emptiness Machine" című számot, amely erős nyitódarabja az új lemezüknek, "From Zero" néven. Az új album megjelenését novemberre ígérik, és már most óriási várakozás övezi a rajongók körében.

Emily Armstrong: az új énekes

Az új énekes, Emily Armstrong, a Dead Sara nevű bandából került a Linkin Parkba. Mike Shinoda, a banda alapító tagja és kreatív motorja elmondta, hogy Armstrong erős, markáns hangja tökéletesen illeszkedik a zenekar dinamikus stílusához. Bár Armstrong híres az erőteljes előadásairól és érzelmes énekléséről, nagy feladat várt rá, hiszen Chester Bennington vokális öröksége nem könnyű feladat.

Hogyan fogadta a közönség?

A banda első fellépése az új felállásban vegyes érzelmeket váltott ki a rajongókból. Míg sokan örültek a visszatérésnek, és nagyra értékelték Armstrong teljesítményét, addig jó páran úgy érzik, hogy Chester nélkül már nem az igazi... Hasonlóan vélekedett az elhunyt énekes fia, Jaime Bennington, aki nyilvánosan kritizálta a döntést. Jaime azt állította, hogy a bandatagok ezzel meggyalázzák apja örökségét. Azonban a koncert után a közösségi médiában több ezer pozitív visszajelzés érkezett, amelyben rajongók világszerte örömüket fejezték ki, hogy a Linkin Park újra aktív, és a zenei minőség továbbra is magas.

A Linkin Park TOP 5 legnépszerűbb slágere, amely világszerte nagy ismertségre tett szert: In the End

A banda egyik legismertebb dala, amely az Hybrid Theory albumon jelent meg, és a világ minden táján nagy sikert aratott. Az alternatív rock ikonikus darabjává vált.

Az Meteora albumról származó dal az érzelmi intenzitásával vált híressé, és a Linkin Park egyik legkedveltebb balladája.

Szintén az Hybrid Theory albumról, ez a dal az énekes, Chester Bennington személyes küzdelmeiről szól, és megnyerte a Grammy-díjat a legjobb hard rock előadás kategóriában.

Ez a dal a Linkin Park debütáló albuma, az Hybrid Theory első kislemeze volt, amely azonnal hatalmas rajongótábort szerzett a bandának.

Az Meteora album egyik energikusabb, pörgősebb dala, amelyet a keményebb hangzás jellemzett, és a rajongók egyik kedvencévé vált.

A Linkin Park jövőbeli tervei

A banda nem áll meg a visszatérésnél. Szeptemberben hat különleges koncertet szerveznek, ahol bemutatják az új dalokat, és a klasszikus slágereiket is eljátsszák. Az új album, a "From Zero", amely 2024 novemberében jelenik meg, a zenekar következő nagy dobása, és már most hatalmas érdeklődés övezi. A koncerteken kívül a banda több nagy fesztiválra is készül jövőre, valamint egy világkörüli turné is tervben van​.