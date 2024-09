Ezután a fahidat, majd az 1873-ban felszentelt neogótikus Szent Florin-székeshegyházat néztük meg. A templommal szemben egy impozáns rezidenciára, az Onassis család cégének központjára láttunk, az alapítvány 1975 óta székel itt. Valószínűleg még több híres családot, céget fedezhettünk volna fel, de nem ezért jöttünk.

Az ingyen látogatható Postamúzeumban a miniállam postatörténete is tanulmányozható

A sétálóutcán meghökkentő kortárs szobrok között jutottunk el a helyi tourinform irodáig, ahonnan néhány aprósággal távoztunk. Itt található a kormányhivatal, a városháza és több múzeum. Az ingyenes látogatható Postamúzeumba tértünk be. Postamúzeumot 1930-ban alapították és 1936-ban nyitották meg. Ezt követően a múzeumot többször áthelyezték, mígnem a jelenlegi épületben kapott végleges helyet. A gyűjteményben számos érdekességet láthatunk, köztük a miniállam által 1912 óta kibocsátott bélyegeket, valamint az ország postaszolgálatának történetét.

Meghökkentő kortárs szobrok Vaduz sétálóutcáján

Valóban alig egy-két órát töltöttünk a kicsinyke fővárosban, majd Balzers felé vettük a irányt. A hangulatos kis alpesi falucska dombjának tetején a Gutenberg-várhoz gyalogoltunk fel, ami sajnos zárva volt. Lehet, hogy csak nekünk furcsa, ám egyetlen emberrel, turistával sem találkoztunk. Gutenberg egyébként egyike a hercegség öt kastélya közül annak a kettőnek, amely a mai napig érintetlenül fennmaradt.

Az osztrák Faaker See is a liechtensteini hercegek birtokában volt

Faaker See és ismét egy liechtensteini herceg

Búcsút vettünk a miniállamtól, majd egy kicsi Svájc és Milánó, végül a Stelvio-hágó után Karintiába motoroztunk. Villach után, a Faaki-tó mellett szálltunk meg. Érdekesség, hogy a tó a Lichtenstein hercegek tulajdona volt 1831 óta. 1918-ban Ludwig Wittgenstein birtokába került, majd ő 1924-ben átadta két nevelt lányának, a mai tulajdonosok az ő leszármazottaik. Faak am See az otthona a Harley Davidson fesztiváloknak is, így 2024 szeptember elején újra itt találkozhatnak a motorok szerelmesei.