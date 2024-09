– Ezen a lelőhelyen olyan őskori építmény, földmű van, amelyet Krisztus előtt 4900-5000 körül építettek, s közösségi gyülekezőhelyként szolgálhatott. A Dunántúlon ebben az időben több ilyen körárok volt, ezek árkainak száma változó, létezik olyan, amelyiknek egy árka volt, de olyan is, amelyiknek kettő, három, vagy akár négy. Mint említettem, a ligetfalvai háromszoros körárok. A körárkoknak olyan közös építészeti elemei vannak, melyek alapján akkor is egy csoportba sorolják őket, ha különböző az alaprajzuk. Az árkok keresztmetszete „V” alakú, a kiásott földet az árok peremére rakták fel, földsáncot emelve, sőt, fa cölöpökből álló paliszádfallal is erősítették – ismerteti P. Barna Judit, majd elmondja, hogy a körárkok funkciója szakmailag még vitatott, azonban a legtöbb kutató azt gondolja, hogy ezeket a földműveket közösségi, szakrális céllal építették. A környező terület lakossága időnként összegyűlt itt, közösségi rituálékat tartottak, de maga az építés is rituális esemény volt. Az együttdolgozásnak az volt a célja, hogy erősítse a közösségi összetartozást.

P. Barna Judit középen, ismerteti a körárokkal kapcsolatos feladatot a csapattal

Fotó: Győrffy István

A felkelő naphoz tájolva tűzték ki

– A mai kísérleti régészeti program azt a célt szolgálja, hogy a körárkok építéséről szóló elméletünket megpróbáljuk igazolni. Ha az derül ki, hogy mégsem az elméletünk szerint építették a körárkot, akkor ez is egy újabb adalék az eddig tudottakhoz. Úgy gondoljuk, hogy a dunántúli körárkokat a felkelő naphoz tájolva tűzték ki (ez a kozmikus tájolás szintén fontos érv a körárkok szakrális jellege mellett). A középpontból kiindulva, a horizonton, a nap irányába jelölték ki a keleti kaput. Ezek távolságát lépéssel mérték ki, és amikor a keleti kapu és a középpont távolsága megvolt, ezt a távolságot a középpontból az ellenkező irányba, nyugat felé is kilépték. Az így kapott vonalat alapítási vonalnak nevezzük. A körároknak az északi és déli kapuit pedig erre merőleges irányba jelölték ki – tehát ezeknél már nem a nap helyzete, hanem egy egyszerű geometriai módszer volt a meghatározó. Azért hívtunk önkéntes segítőket a kitűzéshez, hogy a körív további pontjait is megtudjuk határozni.