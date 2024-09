Segítség mindenki számára

Dr. Füredi Júlia könyve azoknak szól, akik már megtapasztalták a kiégést, és azoknak is, akik szeretnék megelőzni azt. A könyv objektíven és gyakorlati módon mutatja be a kiégés jelenségét, miközben segít elindulni a felépülés és a megelőzés útján. A szerző nemcsak a probléma megértéséhez, hanem a mindennapokban használható eszközökhöz is hozzásegíti az olvasókat. Így a könyv igazi segítség lehet azoknak, akik szeretnének újra egyensúlyt teremteni az életükben és hosszú távon elkerülni a kiégés újbóli megjelenését.