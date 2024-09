Vigyázni kell vele, mert erősen mérgező. Az országban különböző néven ismert a kikerics, hívják őszikének, vetővirágnak (vetés idején virágzik), vagy zörgő gaznak, pücsökkomának, illetve csicsikomának is. Arany János valószínűleg erről a növényről nevezte el híres öregkori versciklusát, az Őszikéket. A növény érett magja kolchicin nevű alkaloidot és sok zsíros olajat tartalmaz. Veszélyessége miatt (sejtosztódást gátló erős méreg) mára gyógyászati jelentősége csökkent, de heveny, köszvényes rohamra ma is alkalmazzák. Sőt, újabban kísérletek folynak a kolhicinnel, mint a rosszindulatú daganatok növekedését késleltető, illetve teljesen meg is szüntető szerrel, ám hatásos adagjai általában a normál sejtszaporodást is megállítják, más komoly mellékhatások mellett. Népi gyógyászati célú alkalmazását nem javasolják a szakemberek.