Balogh Andrea az esemény szervezője elmondta: fő céljuk alapvetően az olvasás népszerűsítése volt, mely végig vonult az éjszakába nyúló összejövetelen. Eredetileg ottalvós „pizsiparti” lett volna, de ezt idén még nem vállalták be a résztvevők. A másik az volt, hogy kötetlenül, vidáman tölthessen együtt néhány órát több korosztály is, így akár az egész család. Legifjabb résztvevőnk alig egy éves volt.

– Témánk az indián élet, kultúra volt, mely köré épült az egész est, minden elemével együtt – folytatta. – Néhány információ elhangzott az est során, hogy ne csak szórakozzunk, de tanuljunk is. Néhány gyerek már arcdísszel érkeztek, megalapozva az est jó hangulatát. Természetesen az olvasás volt a főszereplő: leginkább mesékkel, köztük indiánosakkal. Hallhattuk az indiánok tízparancsolatát, de elhangzottak indián viccek, bölcsességek is. Több alkalommal felváltva olvastak felnőttek és vállalkozó szellemű gyermekek is.