A képen Don Johnson, Aaron Pierre a Rebel Ridge-ben Fotó: mafab.hu

Izgalmas dokumentumfilmeket is láthatunk, mint például az Apollo 13: Meghiúsult holdraszállás és a Veszélyes háló: A Zona Divas sötét valósága is, utóbbiban Mexikóváros lepukkant alvilágában az elszegényedett nők csapdába esnek egy online escortkörben, nem is sejtve, hogy tragikus nőgyilkosságok várnak rájuk.

A valóságshow-k kedvelői pedig örülhetnek a Hollywoodi ingatlanosok nyolcadik évadának.

Szeptember 5-től, csütörtöktől lesz látható a Tökéletes pár című misztikus krimi első évada Nicole Kidman főszereplésével. Egy pazarnak ígérkező esküvő katasztrófába torkollik, mielőtt még elkezdődhetne, ugyanis egy holttestet találnak Nantucket kikötőjében néhány órával a szertartás előtt. A násznépből hirtelen mindenki gyanúsítottá válik.



Mi múlhat egy viccen?

Szeptember 5-én, csütörtökön a Skyshowtime-on a Douglas Is Cancelled – dráma, vígjáték első évada érkezik, elsőre négy résszel. A történet középpontjában egy elismert hírműsorvezető áll, akinek karrierje veszélybe kerül egy meggondolatlan vicc után.

A napokban került fel a 47 Ronin című kalandfilm is, amit már csak azért is érdemes megnézni, mert a főszereplő Keanu Reeves ma, hétfőn ünnepli 60. születésnapját.



Megállítható a sarkvidéki jégolvadás?

Szeptember 4-től, szerdától nézhetjük a Hazudj! drámasorozat második évadát a Disney+-on: Lucy és Stephen visszatérnek a főiskolára, ahol a szakításuk után kapcsolatuk új dinamikát vesz fel. A történet a baráti társaságban is mélyebbre merül, mivel az első évad következményei váratlan módon visszahatnak.

Alex Honnold Grönland fagyos csúcsain Fotó: NatGeo Channel

Ugyancsak szerdától, ha már unjuk a meleget, elkalandozhatunk a képernyőn Grönlandra Alex Honnold: Grönland fagyos csúcsain című dokumentumfilmjével. Grönland nemcsak az egyik utolsó fehér folt a hegymászók térképén, de egyúttal a globális felmelegedés drámai sebességgel átalakuló, a tudósok által aggódva figyelt helyszíne is. 2020-ban mintegy 300 milliárd tonna jég tűnt el a szigetről – több, mint a mérések kezdete óta bármikor. A Nat Geo új sorozatában Alex Honnold, az Oscar-díjas ’Free Solo’ legendás hegymászója Grönlandra utazik, hogy felfedezze a szigetet és meghódítsa annak legtávolibb, legveszélyesebb csúcsait. Valamint, hogy egy tudóscsoport társaságában személyesen is meggyőződjön a klímaváltozás a területre gyakorolt hatásairól. Megállítható még az egyre gyorsabb, beláthatatlan következményekkel járó sarkvidéki jégolvadás?