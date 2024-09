Széllel, esővel, szürkeséggel és hideggel rúgta ránk az ajtót az ősz. Szinte hihetetlen, néhány napja még fulladoztunk a hőségtől. Ma pedig már a pulóver és a széldzseki is a ruhatárunk része lett. Ahogy a fotón is látszik, a nagykanizsai postahivatal szalagfüggönyét is nagy erővel mozgatta a szél, közben a járókelők az esernyőbe kapaszkodva próbálnak nem megázni. Az időjárás-jelentések az elkövetkezendő napokban is hasonló kellemetlenségeket ígérnek, de talán még nem tűnt el örökre a napsütés...