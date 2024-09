Prisznyák Tibor portálunknak mesélt a különleges találkozásról. Elmondta: hajnali 4.30 órára állította az ébresztőt, mert 5.20 órakor kelt a Nap és előtte szeretett volna kiérni a helyszínre. Óvatosan lépkedett az elhagyott vasúti töltésen, hogy ne csapjon zajt. Jól tudja már: ha véletlenül belerúg egy kőbe vagy rálép egy száraz levélre akkor észreveszik a vadak.

– Tavasszal jártam itt utoljára, akkor a távolban fotóztam gímszarvasokat – mesélte. – Most is ez volt a terv, de ahogy egyre közelebb értem ahhoz a bokorhoz ahová le szoktam ülni furcsa árnyakat láttam megmozdulni. A Nap még a horizont alatt volt, csak most kezdte sötét lilára és bordóra színezni az ég alját. Próbáltam a fényképezőgépemmel hosszú záridővel és legmagasabb érzékenységgel készíteni egy fényképet, hogy megállapíthassam mit is látok mozogni a töltésen. Féltem, hogy esetleg egy kóbor kutya vagy vaddisznó néz velem szemben. Sikerült egy homályos és "zajos" képet "lőnöm", amin már jól kivehető volt, hogy aranysakállal van dolgom.

Az aranysakál kissé kiszámíthatatlan volt, de a fotós nem jött zavarba

Fotó: Prisznyák Tibor

Prisznyák Tibor hozzátette: hirtelen nem tudta, hogy örüljön vagy meneküljön, mert a tavasszal már találkozott sakállal, de az, amint meglátta elmenekült.

– Ez az aranysakál viszont méregetett, ha leguggoltam lépett felém párat, ha felálltam akkor hátrált vagy csak megtorpant és közben üvöltött és aprókat vakkantott – folytatta. – Nagyon kíváncsi volt, vagy éppen bátor, esetleg nem volt még dolga emberrel és nem tudta: félni kell. Elképzelhető az is, hogy az álcaruhám zavarta össze. Közben egyre világosabb lett, bár a Napot pont eltakarta egy felhő, így az aranysugarak elmaradtak, de már elég világos volt ahhoz, hogy jó kép készülhessen. Lassan leültem a kisszékemre felállítom az állványt is. A sakál eközben csak vizsgált fel és le emelgette a fejét halkan morogva vakkantott is párat. Remegett kezem-lábam, jól jött tehát az állvány. Az öröm, a félelem és az izgalom egyszerre dobogtatta hangosan a szívem. Örök élménnyel gazdagodtam ismét, visszatérek...