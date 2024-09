Egész nyáron sokan strandoltak Kustánszeg gyönyörű tavánál. Még most is találtunk fürdőzőket, akik a kora őszi meleg elől itt, a gyönyörű környezetben hűsöltek a vízben. Érdemes a víziparadicsomot egy kis séta erejéig is felkeresni.