Az ember mindig is hajlamos volt arra, hogy varázserőt tulajdonítson azon történéseknek, amelyeket – többnyire a saját tudatlanságából kifolyólag – nem volt képes értelmezni, vagy egyszerűen nem volt képes annak okaira magyarázatot adni. A történelem során számos alkalommal ki is használták ezt a tudás birtokosai. A csillagászat vagy asztronómia (ami nem keverendő össze az asztrológiával) az egyik legősibb tudományágunk, annak jelenségeihez az évezredek során mégis rengeteg hiedelem kötődött, s ezek egy része máig fennmaradt. Talán azért, mert továbbra is hinni akarunk a mágiában és a paranormalitásban, vagy azért, mert a csillagászat a modern tudományok terjedése ellenére is még mindig oly’ távoli a mindennapi életünktől.