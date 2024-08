A könyvhöz, mely Mészáros T. László fotográfus alkotása, 12 zalaegerszegi vendéglátó csatlakozott, így az olvasó nemcsak a négy évszakot tematikus vezérelvként használó fotógyűjteményben gyönyörködhet, de jellegzetes zalai ételeket, valamint a zalaegerszegi éttermek specialitását is láthatja fényképeken.

A kötet városismereti és turisztikai jelentőségét Balaicz Zoltán polgármester méltatta a kiadvány augusztus 12-én, hétfőn délelőtt a Göcsej-Palatinus Étteremben zajlott bemutatóján. A város vezetője elmondta, az önkormányzat azon határozott elképzelése valósult meg az elmúlt tíz esztendőben, amely sokféle tematikájú kiadványok sorával mutatja be a várost nemcsak az idelátogatóknak, hanem az itt élőknek is. Zalaegerszeg imázsát javítják, tágítják a szóban forgó könyvek, melyek mellé most felcsatlakozott az igényes kivitelű Tájak és ízek- Zalaegerszeg címet viselő is. Balaicz Zoltán kiemelte az éttermek, vendéglők nagy szerepét a megyeszékhely arculatának formálásában, valamint a vendégmarasztalásában. A bemutatón a házigazda étterem vezetője, Pálfi László vett részt, aki már 52 éve dolgozik a vendéglátásban. Jelen volt a mindenki által ismert Kustán Zoltán alapította Kiskondás Étterem képviseletében Csabai-Kustán Tímea. Előbbi az egerszegi palacsintával és a göcseji csirkemellel, utóbbi vendéglő pedig a magyaros szűzérmékkel és a gyümölccsel tálalt házi rétessel szerepel a reprezentatív kötetben.