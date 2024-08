A lángos, a hamburger, a palacsinta és a sült hal (hekk, keszeg) évtizedek óta a magyar strandkultúra része, így természetes, hogy a nyári időszakban élvezzük a strandok hagyományos ételkínálatát.

Strandételek egészségesen: dr. Faricsné Hári Vera dietetikus épp egy nagy tál salátát választott magának a strandon

Fotó: ZH

A szakember szerint gyakori kérdés, hogy az előbb említett strandételek beilleszthetők-e az egészséges étrendbe?

– A válasz egyszerre lehet igen és nem – folytatta a dietetikus. – Fontos felhívni a figyelmet az ételek tápértékére, egészségügyi hatására, valamint arra, hogy miként helyettesíthetjük egészségesebb alternatívákkal. Amennyiben 1-1 napot töltünk a strandon, természetes, ha megeszünk egy lángost, vagy esetleg egy pizzát, hamburgert, sült krumplit, amivel semmi gond nincs. Többnapos, illetve hetes nyaralás során azonban ha rendszeresen ezeket fogyasztjuk, alaposan megterheljük a szervezetünket és testtömegünkre is hatással lehet, különösen mozgásszegény életmód esetén.

Nehezen emészthetők

Dr. Faricsné Hári Vera hozzátette: a strandételek többségére jellemző a magas zsír- és szénhidráttartalom, ezek alapból is nehezen emészthetők, kánikula esetén pedig még jobban megterhelik a szervezetet.

– Nézzünk néhány konkrét példát – javasolta. – Egy darab "sima" lángos energiatartalma körülbelül 300 kalória, ha kerül rá tejföl, sajt és egyéb változatos feltét, akkor ennek a dupláját is elérheti, melynek nagy része zsírból származik. Egy hamburger úgy 700 kalória, de jellemző a magas zsír- és sótartalom. A bennük lévő zöldségmennyiség elenyésző, a fehérjeforrása sokszor rossz minőségű és zsíros. A sült hekk viszont alapvetően egészséges fehérje- és Omega-3 zsírsavforrás is. Azonban mivel szintén bő zsírban készül, így nehezen emészthetővé válik és kalóriatartalma is megemelkedik. Egy adag sült krumpli energiatartalma 320 kalória körül mozog, 2-3 gombóc fagylalttal pedig 400 kalóriát is bevihetünk. A palacsinta, ízesítéstől függetlenül, klasszikus nyári édesség. A klasszikus fehér lisztből készült, porcukorral megszórt palacsinta hirtelen vércukor-emelkedést okoz, majd utóbbi érték hirtelen visszaesése az éhségérzetet csak fokozza.