A leghosszabb, 130 kilométer hosszú Nagykanizsán át Homokkomáromot, Oltárcot, a Börzönce szőlőhegyet, Hahótot, Söjtört, Pusztaszentlászlót, Pusztaedericset, Rádiházát, Szentpéterföldét, a Torhai forrást, Bázakerettyét, Kistolmácsot, Valkonyát érintő túrára nagy volt az érdeklődés. A kihívásra készülődők már egy nappal előbb érkeztek és a rajtnak, valamint a célnak is helyet biztosító Mező-gimnáziumban a tantermekben hálózsákokban, matracokon éjszakáztak, hogy a lehető legfrissebben induljanak neki a távnak.

Berkenyés Gábor kihívásként tekint a 130 kilométer hosszú távra

Fotó: Benedek Bálint

Így tett a szentgotthárdi Berkenyés Gábor is, aki a 33 órás szintidőn belül szeretné teljesíteni a 130 kilométert. Elmondta: ha visszatér a célba, akkor tervei szerint alszik még és ezután utazik vissza Szentgotthárdra.

– A túra egy óriási kihívás, ahol saját magammal küzdök, kitűnő önismereti tréning is – mesélte az 55 éves férfi. – Versenyszerűen nem sportolok, kizárólag kerékpározom. Korábban háromszor indultam ezen a 130 kilométeren, szóval nem ismeretlen a terület. A nyomvonal nagyon szép, feltárul a kivételes zalai táj, melynek megismerése felfedezése kivételes élmény. Egyfajta tisztelgés is Rockenbauer Pál előtt, hiszen ott is léphetünk, ahol egykor ő is járt a Másfélmillió lépés című gyalogos országjáró ismeretterjesztő televíziós sorozatában.

Berkenyés Gábor beszélt arról is miket visz magával a túrára. Kiemelte: fontos, hogy ne legyen nehéz a hátizsák, de a legszükségesebb dolgokat tartalmazza. Ilyen a magnézium, de a multivitamin pótlása elengedhetetlen, esetleg erős fejfájás, migrén ellen fejfájás csillapító, esőkabát, ragtapasz a láb sérüléseire, kesudió és csokoládé. Lényeges a trópusi kalap és a napszemüveg, illetve a fényvédelem is. Illetve a bakancs helyett egy jó, amolyan terepfutó cipő.

Büki Péter cselgáncs versenyző szeretné szintidőn belül befejezni a teljesítménytúrát

Fotó: Benedek Bálint

Hasonlóan készültek a többiek is. Ugyanebben a tanteremben találkoztunk a fővárosi Büki Péterrel, aki épp az állítható túrabotját tesztelte. Majd kiemelte: a barátai invitálására indul a 130 kilométer hosszú túrán, mely Rockenbauer Pál előtt is tiszteleg.

– Vasárnap 15 órára kell visszaérni a rajt helyszínére, azért jól beosztva az erőt és az időt, szeretném már délre teljesíteni a kihívást – folytatta. – Egykor válogatott judoka voltam, veterán korosztályban a mai napig aktívan versenyzem. Ezt a túrát teljesítette egyik jó barátom, Braun Ákos, aki 2005-ben Európa- és világbajnok cselgáncsozó volt. Most pedig azért nem lehetett itt, mert a női cselgáncs szövetségi kapitányaként épp a párizsi olimpián szerepel és büszke tréner is, hiszen az olimpiai ötödik Pupp Réka edzője is.