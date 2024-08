– Jubiláló civil szervezetünk olyan, mint egy többgenerációs família, sorainkban több évtized korosztálya képviselteti magát, így nem egyszerű mindenkinek a kedvére tenni. Ráadásul a szülőkkel, a nagyszülőkkel a csemeték is körülöttünk nyüzsögnek - az utóbbi időkben főleg, köszönhetően a sok fiatal családnak, akik sorra csatlakoznak a közösségünkhöz. A kezdetektől túrázós, kirándulós csapat vagyunk, mindig közkívánatra választunk úti célt, idén nyárra Hallstattot, az adventi időszakra pedig Ljubljanát és környékét néztük ki magunknak – magyarázta Tanainé Farkas Zsuzsanna, az egyesület elnöke, hozzátéve, hogy az ifjakra tekintettel izgalmas, de az idősebbek és az aprónép által is teljesíthető programot igyekeztek összeállítani.

Hallstatt belvárosa a kilátóból nézve

Fotó: Fincza Zsuzsa

Azon már túl voltak, hogy túl sok látnivalót zsúfoljanak az egynapos kirándulásokba, hiszen futtában csak egy-egy pillantást vethetnének némelyikre. A céljuk inkább - amellett, hogy együtt töltenek egy jókedvű napot, meghozni a kedvet a visszatérő családi kiruccanásokhoz. A nehezen mozgó idősebbekre tekintettel meg is hagyták egyéni célnak a meredek hegyi úton 15 perces gyaloglással elérhető 7000 éves sóbányát, amelyből akár egész napos program is kerekíthető a bányavonattal, múzeummal, a csúszdával, a bronzkori sómozival együtt. A városka fölött magasodó hegyoromra épített híres Welterbeblick (világörökségi) kilátóhoz persze felreppentünk, no, nem szó szerint, hanem a parkolóktól pár percnyi sétára található felvonóval cirka 3-4 perc alatt. Itt várt ránk a híres kilátópont, ahonnét körpanorámában láthattuk Hallstattal, a tóval s a fenségesen zord hegyekkel együtt. Sajna nem mi voltunk az egyetlen turistacsoport, először nem is értettem, miért álltak olyan sokan sorba egy rúd előtt, kiderült, mindenki a kilátópont "árbocánál" akart fényképezkedni. Nekem nem jött be, a kilátóhídon és a környéken számos sokkal jobb hely kínálkozott. Az ott töltött egy óra alatt megcsodáltuk a vidéket, a hajdani őrtornyot, egy kiállítást, a hegyoldalban legelésző juhokat, az alpesi virágokat, majd visszasiklóztunk közelről is megnézni Hallstattot.