Citromsárga paradicsom – kicsit édeskés ízű

Fotó: Fincza Zsuzsa

Lila, sőt kék paradicsom is létezik

Az elhíresült magyar nótával ellentétben a nemesítőknek köszönhetően a paradicsom nemcsak piros lehet. Létezik sok színben:

sárga

lila

zöld

fekete...

... sőt csíkos is van. A kék színű paradicsom pedig igazi különlegesség, az Oregoni Állami Egyetemen nemesítették mindenféle génmódosítás nélkül, természetes úton, színét nem színezőanyag, hanem például az áfonyában is megtalálható flavonoid okozza, aminek az egészségünkre gyakorolt kedvező hatását tudományos kutatások igazolják.

A kész aszalvány - ízesítő ételekbe (pörkölt, paprikáskrumpli), feltét a pizzákra

Fotó: Fincza Zsuzsa

A zöld paradicsomból is sokféle létezik, őse a Solanum chilense vadparadicsom, a legismertebb zöld fajta a Green Zebra. A zöld színű gyümölcsökhöz hasonlóan a bennük lévő luteinnel és az indollal támogatják a látást, a csontokat. A sárgák erős antioxidánsok, erősítik az immunrendszert, a szívet, a látást, rengeteg C-vitamint, karotinoidokat és bioflavonoidokat tartalmaznak. A legnépszerűbb mégis a piros színű, ami a legnagyobb mennyiségben tartalmazza a zsírban oldódó likopint.

A zöld paradicsomfajták színe az érés során keveset változik, a legtöbb enyhén sárga árnyalatot kap

Fotó: Fincza Zsuzsa

Egyébként minden paradicsom értékes zöldség, gyümölcse a C-, mellett A-, B1-, B2-, B6-, K-vitamint is tart raktáron, bővelkedik ásványi anyagokban, nyomelemekben: megtalálható benne a foszfor, a kalcium, a magnézium, a kálium, a kén, a folsav; a cink, a réz, a vas, a bór és a jód. A szerves savak, mint az almasav, a citromsav, a peptin a sötétebb színű paradicsomokban nagyobb mennyiségben fordul elő. A paradicsomra is igaz, hogy frissen leszakítva tartalmazza a legtöbb vitamint, szószként viszont jobb karotinforrás, mint nyersen. Az oka, hogy a főzés során a sejtfalak felszakadnak és kiszabadul a likopin, bár az is tény, hogy szervezetünk az olajjal, zsírral együtt könnyebben felhasználja.