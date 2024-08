Az Oasis bemutatkozó albuma, a Definitely Maybe 1994-ben jelent meg, s rögtön óriási sikert hozott. Világszerte 6,5 millió példány kelt el belőle, az Egyesült Királyságban pedig a leggyorsabb fogyó bemutatkozó album címet nyerte el. Az 1995-ös folytatás, a (What’s the Story) Morning Glory? még ennél is nagyobb sikert aratott, több mint 17,5 millió példányt adtak el belőle. A kritikusok szerint a (What’s the Story) Morning Glory? a britpop műfajának tipikus mintapéldánya, a stílus valamennyi jellemzője megtalálható rajta.

Polgár Péter a britpop műfajáról

Az Oasis az 1991-től 2009-ig tartó pályafutása alatt összesen hét listavezető albumot készített:

Definitely Maybe (1994),

(What's the Story) Morning Glory? (1995),

Be Here Now (1997),

Standing on the Shoulder of Giants (2000),

Heathen Chemistry (2002),

Don't Believe the Truth (2005),

Dig Out Your Soul (2008),

valamint nyolc alkalommal vezette a kislemezlistákat. Olyan slágerekkel jelentkeztek, mint a Don’t Look Back in Anger, a Lyla, a Some Might Say vagy a mindenki által ismert Wonderwall. A zenekar jelentőségét mutatja, hogy a mai napig rengetegen hallgatják albumaikat, dalaikat, köztük olyan fiatalok is, akik még meg sem születtek az Oasis legsikeresebb korszakában.

– A britpop sikere egyrészt annak köszönhető, hogy továbbvitték a nyolcvanas éveket meghatározó new wave hullámot, ugyanakkor a műfaj nagyjai annál jóval gitárcentrikusabb zenével jelentkeztek – magyarázta lapunk zenei szakértője, Polgár Péter, a Sziámi egykori gitárosa. – A legmeghatározóbb britpop zenekarokra olyan előadók voltak hatással, mint Paul Weller, Elvis Costello vagy a Sonic Youth, akik a new wave legnagyobb egyéniségei közé tartoztak. Az ő zenei örökségüket vegyítették a The Beatles dallamosságával és a The Who flegmaságával, így alkottak meg egy teljesen újszerűnek tűnő zenei irányzatot. A britpop szentháromságát az Oasis, a Blur és a Pulp alkotta, közülük talán az Oasis volt a legsikeresebb. Zenészként örülök a visszatérésüknek, mint ahogy annak is, hogy ilyen nagy érdeklődés övezi a kedd reggeli bejelentést. A britpop zenekaroknál az élő zenélés alap, náluk valóban beülnek a dobok mögé és tényleg kezükbe veszik a gitárt, ez mindenképpen pozitívum. Titkon abban is reménykedem, hogy az Oasis visszatérése megfordítja az egyre rosszabb irányba tartó közízlést, én ennek drukkolok a legjobban.