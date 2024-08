Sőt a virágot veszély fenyegeti, egyes klímaváltozási modellek azt sugallják, hogy a következő 50 éven belül számos faj kipusztulhat jelenlegi elterjedési területén, pedig a nemzetközi fajtaregisztrációs hatóság, jelenleg több, mint 100 bejegyzett fajtát ismer el. A virág már az az ókorban is kedveltek voltak, a római vidéki emberek: tūber terrae-nek, szó szerint "földi szarvasgombának" vagy amulētum-nak "amulettnek", hívták, mert úgy tartották, hogy a gonosz varázslatoknak nincs hatása, ahol nő. A virág szirom színe lehet fehér, rózsaszín vagy lila, gyakran sötétebb színű. A ciklámennek rossz hatást is tulajdonítottak, a tizenhatodik században a nők terhességük korai szakaszában elkerülték a ciklámeneket, mert féltek a vetéléstől, úgy tartották, hogy erősen kiváltják a szülést. De használták ennek ellenkezőjére is, hiszen szerelmi varázslatként, és bódítóként is felhasználták, kis mennyiséget pedig süteményekbe vagy egy csésze borba kevertek.

Fotó: Győrffy István