Az ezredforduló előtti nyár végig a ritka jelenség körül forgott. Az újságok, magazinok és egyéb termékek mellé napvédő szemüveget csomagoltak, mivel a szakemberek előre figyelmeztettek arra, hogy megvakulhatunk, ha szabad szemmel figyeljük a napfogyatkozást. Egyszerre, nagyon sokan indultak meg Budapestről a magyar tenger felé, így a szokásosnál is nagyobb volt a tumultus a strandokon. A televízió élőben tudósított a helyszínről.

Az időjárással is szerencséje volt a magyaroknak, hiszen egy szép, tiszta égboltra tekinthettünk fel a nagy esemény napján. A Hold árnyéka körülbelül 12:06-kor érte el Európát, fél órával később pedig Magyarországon felett is megjelent. Hirtelen éjszaka lett a nappalból, sokfelől sikítás és hangos rácsodálkozás is hallatszott. Mintha ellopták volna a Napot - mi, akik megélhettük, sosem felejtjük el a kékes-sárgás fényben ragyogó napkoronát. Mindössze három perc volt, mégis úgy tűnt, mintha órákig tartott volna.

Másnap a Zalai Hírlap három oldalon keresztül foglalkozott az eseménnyel: többek között a megyeszékhelyről, Keszthelyről és Nagykanizsáról is olvashattunk beszámolókat.

A Zalai Hírlap 1999 augusztus 12-én megjelent száma a zalaegerszegi eseményekről

Sajnos a következőt a ma élő emberek töredéke éli csak meg: 2081 még mindig felfoghatatlanul messze van...