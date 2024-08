Ezt tavaly is megtettük, de az augusztus közepi egyhetes bőséges csapadék közbeszólt. Már előtte is esett, ami túl soknak bizonyult. Különösen a Mobil nevű, szabadföldben jól termeszthető, középkésői paradicsom fajtának nem esett jól. Bő termésben bíztunk, mert augusztusra minden tő tele volt zöld, még éretlen paradicsommal, amelyek többsége úgy is maradt. A növény képtelen volt beérlelni a gazdagnak mutatkozó termését. Csak néhány pirosodott be. A sok csapadéktól a paradicsomvész is kóstolgatta. Nekünk nem sok jutott a kóstolásból, de egy szép paradicsomból mégis magokat mentettünk. Tavalyi magból növekedtek idén a palánták, amelyek hatalmas, ízletes és lédús bogyókat hoztak. Legjobb, legfinomabb nyersen fogyasztani. Télire megőrizhetjük befőzve vagy lefagyasztva. A sok étel alapjául szolgáló zöldségféle termesztése nem bonyolult. A saját kertben nevelt, napérlelte és frissen szedett paradicsomnál bizony nincsen jobb.