A téma nem lerágott csont. Sokan ismerik Cesar Millan nevét, a kutyapszichológiával foglalkozó szakembert több magyar nyelvű televíziós műsorban is láthattuk. Az útját hasonlóan járó, sőt, sokszor még határozottabban fellépő vékonyka, egyedi tréningruhában munkálkodó Augusto DeOliveira már most népes követőtáborral rendelkezik. A The Dog Daddy néven szereplő fiatalember a TikTok csatornán több mint hatmillió ember nézettségét, kedvelését zsebelte be. Facebook-oldalán 300 ezres követő tábora van.

Dog Daddy saját weboldalán hirdeti szolgáltatásait

Fotó: The Dog Daddy

Nem mindenkinek tetszik Dog Daddy módszere

A kutyatréner láthatóan nagy népszerűségnek örvend, saját weboldalán hirdeti tanfolyamait, programjait. Ha kedvünk szottyanna, akár csatlakozhatnák is hozzá Atlantában, Bostonban, Los Angelesben, Las Vegasban. Ami tény, hogy sok elismert külföldi szakember hangoztatja, hogy nem igazán állatbarátok a módszerei, a kutyák szemmel láthatóan behódolnak a rángatás és lefojtás hatására. Valóban ez a megoldás?

A kutyakikézés során fontos az etológiai ismeret

A zalaszentgróti Békési Attila – aki néhány hónapja a Zalaegerszegi Bogáncs Állatvédő Egyesület elnöke is - a Ranger Dog Training center alapítója. A rendőrségen eltöltött kutyakiképzői pályafutása során több területen szerzett szakmai végzettséget a járőr kutyavezetőtől a kiképző szakirányig. Azt vallja, hogy a kutyakiképzés során nagyon fontosak az etológiai ismeretek, ismernünk kell az állat ösztöneit, ismernünk kell saját kedvencük természetét, viselkedését.

- A mai kor embere sajnos tipikus fogyasztó, és sokan azonnali eredményekre vágynak – mondta Békési Attila. - A kérdés, hogy lehet-e viselkedést megváltoztatni egyszeri alkalommal? A viselkedéskutatók megállapították, hogy egy viselkedés megváltoztatásához legalább 100 ismétlésszám szükséges, hogy az készségszintre fejlődjön. Ennek tükrében a félelemre alapuló képzés semmiképp nem lehet etikus.

A fáradt kutya a boldog kutya. Háttérben Békési Attila

Forrás: Békési Attila

- Az amerikai tréner milyen mechanizmus alapján dolgozik, mit használ vagy használ ki a kutyák viselkedésében?

- A kutyák a bennük munkálkodó ösztöneik kielégítésére törekednek, ezek a folyamatok sok esetben nagyon komplexek. Éppen ez lenne egy kiképző dolga, hogy az adott gazdánál rávilágítson a folyamatokra. Fontos, hogy megértse az ember, hogy mi miért történik, hiszen csak ezen tudás birtokában képes lereagálni a napi helyzeteket. Kizárólag így tud egy gazda viselkedést módosítani. Amit viszont ez a kiképző kihasznál, az éppen a gazdák szakértelmének hiánya. Egyszeri és hatékony tréninggel nyúl a kutyákhoz, melynek alapja a félelem. Elsőre természetesen hatékonynak tűnik a módszer, hosszabb távon azonban semmilyen viselkedésváltozást nem eredményez. Lehet, hogy a trénernél fél a kutya, szót fogad. Ám kérdés, hogy vajon otthon, ahol a gazdától eddig pozitív megerősítést kapott, miként fog viselkedni?