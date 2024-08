A zalaegerszegi intézmény a honlapján közölte: bevezették az új, egységes Járóbeteg Irányítási Rendszert (JIR), amelynek célja, hogy a betegek szervezetten kapjanak ellátást a szakrendelésen. A rendszer lényege, hogy a vizsgálatokra előzetesen időpontot lehet foglalni telefonon, személyesen vagy az EgészségAblak mobilapplikáció időpontfoglaló menüpontjában. Az előjegyzésre érkező betegek érkezéskor húznak egy behívási sorszámot, majd a szakrendelésen (az eddigi név szerinti szólítás helyett) a sorszámmal hívják be őket. Kérik, a sorszámot tartsák maguknál az ellátás befejezéséig. A szakrendelésre a behívás úgy történik, hogy a hozott sorszám a betegtájékoztató monitoron jelenik meg egy csengő hang kíséretében és a monitor kiírja, hogy melyik ajtónál fogadják a beteget.

A JIR rendszert használó szakrendelésekre az Egészségablak applikáción és a 1812 telefonszámon keresztül is lehet időpontot foglalni, módosítani, vagy törölni az időpontot. Az EgészségAblak és a 1812 is használható mind a beutaló nélküli ellátások, mind az e-beutalók esetén. Az új időpontfoglalási lehetőségek mellett a korábbi (személyes, telefonos, e-mailes) is megmaradnak. Íme a lista, hogy hogy milyen szakrendelésekre foglalhatunk az EgészségAblakon keresztül.