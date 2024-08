A kitűnően teljesítő diákok ismérvei, amivel elindulhatnak hőn áhított céljuk felé. Ezt a fajta példás élethez, jövőképhez való hozzáállásukat ismerte el nemrégiben Nagykanizsa. A szellemi muníció mellett nagyon sok készségre és képességre is szükségük lesz a fiataloknak ahhoz, hogy megállják a helyüket abban a bizonyos nagybetűs életben. Saját példámból tanulva is jól tudom: nem kell feltétlenül a legtökéletesebbnek lenni ahhoz, hogy az álmainkat követve rátaláljunk a magunknak szánt helyes útra. Persze céltudatosságra és lemondásra akkor is szükség van, hiszen anélkül nehéz a tökéletességre törekedni. S akkor ehhez még jönnek a csalódások, a bukások, a hibák, viszont alapvetően pozitív hozzáállással kerekké varázsolhatjuk az életünket.