Jön a Tánc a rács mögött dokumentumfilm, melyben négy fiatal lány készül egy különleges apa-lánya táncra bebörtönzött apjukkal, egy egyedülálló apasági program részeként egy washingtoni börtönben.

Romantika Emilyvel

​Augusztus 15-től visszaköltözik az életünkbe Emily romantikus komédiasorozata, érkezik a várva várt Emily Párizsban 4. évada. A chicagói marketinges lány párizsi mindennapjait már lassan négy éve követjük, és egyszerűen nem tudunk betelni a sorozat vidám, pezsgő hangulatával és lélegzetelállító ruhakölteményeivel. Esténként egy nehéz nap után az Emily Párizsban tölti fel a lelkünket.

Augusztus 15-től visszaköltözik az életünkbe Emily romantikus komédiasorozata

Augusztus 16-án lesz a 2017-es A múmia akció-kaland film premiere, melyben az örökifjú Tom Cruise menti ismét a világot. ​A látványos kalandfilmben az ókori királynő, kinek életét igazságtalanul oltották ki, évezredek óta nyugszik kriptájába temetve, mélyen a sivatag kérlelhetetlen homoktengere alatt. Legalább is eddig így hittük. Ám most életre kel, és a világra szabadítja régóta felgyülemlett bosszúvágyát, és az ezzel járó elképzelhetetlen borzalmakat.

Az elmaradhatatlan titkosügynök-sztori

A szervezet című akció, thriller kisebb sztárparádéval kecsegtet a hiszen a főszerepben Mark Wahlberg, Halle Berry és J.K. Simmons lesz látható. Mike, a földhözragadt jersey-i építőmunkás hirtelen belekerül a szuperkémek és titkosügynökök világába, amikor középiskolai volt barátnője, Roxanne beszervezi őt egy nagy téttel bíró amerikai hírszerzési küldetésre.

A heti streaming ajánlóban helye van az augusztus 17-én már elérhető Love Next Door című dél-koreai romkomsorozatnak, melynek főhőse egy nő, aki meg akarja változtatni az életét, amit nem szeret, és anyja barátnőjének a fia, aki nagyon is tisztában van a nő szégyenteljes gyermekkorával.

One Love a heti filmajánlóban

Igaz már augusztus 6-tól elérhető a Skyshowtime-on, de akár az újranézhető kategóriába is belefér a Bob Marley: One Love című életrajzi zenés filmdráma. A reggae legnagyobb legendájaként számon tartott Bob Marley életéről bő negyven évvel a halála után készült végre egy film.