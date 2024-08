Az Eötvös tér árnyas fái alá játszótér került, amely nagyon kedveltté vált a környékbeliek körében. A környező társasházakból a hőségben gyakran kiültek a padokra az idősek is. Már nem teszik, mert a padokra hajléktalanok költöztek, akik nemcsak az éjszakát töltik ott, de gyakran nappal is álomra hajtják a fejüket az utcabútorokon. Utóbbival még nem is lenne akkora probléma, de egyik olvasónk arról számolt be, hogy WC-nek használják a zegzugos parkot. A probléma összetett, jó lenne megoldást találni rá.